Міністерство оборони РФ заявило, що на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас, внаслідок чого корабель отримав серйозні пошкодження.

Про це повідомляє російське видання “РИА Новости”.

Наразі відомо, що екіпаж повністю евакуювали. За словами представників міністерства оборони РФ, причини пожежі поки що встановлюються.

Однак раніше голова Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив, що “ракетний крейсер “Москва” пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний”. Ракети “Нептун”, що обороняють Чорне море, завдали російському кораблю значних пошкоджень.

ДОВІДКА. Крейсер “Москва” разом із патрульним кораблем ЧФ РФ “Василь Биков” раніше загрожували українським військовим на острові Зміїний. “Москва” має артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння.

На ньому встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 “Вулкан”, що мають дальність враження цілей до 1000 км. Судно містить на борту один гелікоптер Ка-27.