Про це повідомляє російське видання “РИА Новости”.
Наразі відомо, що екіпаж повністю евакуювали. За словами представників міністерства оборони РФ, причини пожежі поки що встановлюються.
Однак раніше голова Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив, що “ракетний крейсер “Москва” пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний”. Ракети “Нептун”, що обороняють Чорне море, завдали російському кораблю значних пошкоджень.
ДОВІДКА. Крейсер “Москва” разом із патрульним кораблем ЧФ РФ “Василь Биков” раніше загрожували українським військовим на острові Зміїний. “Москва” має артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння.
На ньому встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 “Вулкан”, що мають дальність враження цілей до 1000 км. Судно містить на борту один гелікоптер Ка-27.
- Нагадаємо, що українські прикордонники, які мужньо обороняли Зміїний острів від загарбників РФ, не піддалися на заклики бойовиків здатися.
- 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”.
- Також автор легендарної фрази “русский военный корабль, иди на**й”, прикордонник Роман Грибов повернувся в Україну з полону. Захисника, фраза якого стала національним гаслом, нагородили відзнакою “За заслуги перед Черкаською областю”.
- Варто зазначити, що “Укрпошта” оголосила переможця голосування за найкращий ескіз поштової марки “Русский военный корабль, иди на#уй!”. Учасниками конкурсу стали 496 авторів з України та різних куточків світу.