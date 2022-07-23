Росіяни заявили, що не завдавали ракетного удару по Одеському порту, де знаходилось українське зерно для відправлення після підписання угоди про відновлення його експорту.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Він спілкувався з міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим після того, як дізнався про ракетний удар.

За його словами, представники Туреччини також мали діалог з російськими посадовцями, проте у РФ запевнили, що не мають абсолютно ніякого відношення до цієї атаки та дуже уважно й детально вивчають це питання.

Хулусі Акар сказав, що його країна також стурбована цим. Проте Туреччина продовжує виконувати свої обов’язки в межах домовленості, яку досягли чотири сторони: “Ми також зазначали на наших зустрічах, що виступаємо за те, щоб сторони продовжували свою співпрацю тут спокійно і терпляче”, — додав міністр.

Нагадаємо, що вдень 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту. Сигнал повітряної тривоги почав лунати в області об 11:07 і вже через короткий проміжок часу стало чутно вибухи. Загалом тривога лунала менш як годину, однак за цей час окупанти випустили по області декілька ракет.

Ціллю росіян став Одеський морський торговий порт: по ньому окупанти випустили 4 крилаті ракети типу “Калібр”. Дві ракети було знищено силами ППО, однак дві інші ракети все ж вилучили в інфраструктурні об’єкти порту.