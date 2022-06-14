14 червня міністерство оборони РФ закликало українських бійців у Сєвєродонецьку скласти зброю, нагадуючи приклад військовослужбовців, котрих раніше евакуювали у Маріуполі.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Закликаємо офіційну владу Києва проявити розсудливість і дати відповідні вказівки припинити безглуздий опір і відійти з території заводу “Азот”, – йдеться в повідомленні міністерства.

У міністерстві заявили, що 15 червня РФ готова провести “гуманітарну операцію” з евакуації цивільних жителів з українського хімічного заводу “Азот” на підконтрольну РФ територію на північ.

Раніше голова Сєвєродонецької військової адміністрації заявив, що понад 500 цивільних жителів продовжують переховуватися на хімічному заводі, який досі знаходиться під контролем України і який був об’єктом інтенсивних обстрілів з боку російських військ.

У міноборони РФ зазначили, що Україна запросила коридор для евакуації населення в Лисичанськ, котрий знаходиться під українським контролем.

У CNN зауважили, що вже звернулись до української влади за коментарем.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що переправа між Сєвєродонецьком і Лисичанськом зараз “важка, але не неможлива”, пізніше українська влада заявила, що евакуація йде повільно через постійні бомбардування, але все ще можлива.

Закликаючи українських бійців здатися, міноборони РФ заявило, що гарантує “збереження життя та дотримання всіх норм Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, як це сталося побратимами, які раніше здалися в Маріуполі”.