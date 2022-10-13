Президент України Володимир Зеленський подякував усім воїнам, які на полі бою витримують відчутний ворожий тиск, що посилюється шляхом перекидання нових груп мобілізованих росіян. Він також висловив вдячність партнерам, які розуміють нашу потребу у збільшенні оборонної допомоги.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Зараз РФ закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвого військового вишколу, але їхньому командуванню це й не потрібно взагалі.

За словами президента, росіяни розраховують, що нові мобілізовані зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доправлять нових. Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як “гарматного мʼяса” дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців.

Зеленський наголосив, що це відчутний тиск.

“І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги”, – наголосив він.

Глава держави окремо відзначив бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйону 4-ї бригади Національної гвардії України за вмілі та героїчні дії при обороні на Бахмутському напрямку. Наголосивши, що цей напрямок і досі один із найжорсткіших на фронті.

Також Зеленський повідомив, що за добу українські армійці знищили 11 російських ракет.

“Наші Повітряні сили продовжують битву за українське небо. Як і в попередні дні, я щогодини отримував звіти про збиття російських ракет і безпілотників. Дякую всім, хто виконує це завдання”, – зазначив він.

Президент нагадав, що взяв участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи – окреслив найважливіші для нас речі в досягненні миру й відновленні України та міжнародного правопорядку після цієї війни.

Зауважив, що маємо потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний у РФ режим як терористичний.

За його словами, це дуже важливий політичний сигнал усім державам – членам Ради Європи і всім державам світу, що “з цією терористичною групою, яка привласнила собі РФ й розв’язала найстрашнішу за 80 років війну у Європі, немає про що говорити”.

Терору треба відповідати силою на всіх рівнях: і на полі бою, і санкціями, і юридично, наголосив очільник держави.