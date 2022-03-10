Про це правоохоронцям з СБУ зізнався полонений окупант.
За словами полоненого, він погодився за 2 тисячі доларів працювати в охоронну фірму в Ростові. Пізніше його найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці. Вже потім виявилося, що його завданням було доставити 2 вантажівки боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.
Логістичну колону розбили бійці ЗСУ, сам полонений отримав поранення та “зрозумів”, що ніхто не збирався розраховуватися з “добровільними смертниками” з так званого “охоронного агентства”.
- Нагадаємо, літера “Z”, яку російські окупанти наносять на свою техніку, почала з’являтися як головний символ пропаганди РФ та підтримки вторгнення в Україну. Тому за подібне її використання в Чехії можуть притягнути до відповідальності.
- Завершення перемовин щодо відновлення ядерної угоди з Іраном опинились під загрозою. Все через позицію Росії, яка почала висувати додаткові вимоги.