РФ долучає цивільних осіб, які працюють у приватних охоронних фірмах до логістичних операцій під час військового вторгнення на територію України.

Про це правоохоронцям з СБУ зізнався полонений окупант.

За словами полоненого, він погодився за 2 тисячі доларів працювати в охоронну фірму в Ростові. Пізніше його найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці. Вже потім виявилося, що його завданням було доставити 2 вантажівки боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.

Логістичну колону розбили бійці ЗСУ, сам полонений отримав поранення та “зрозумів”, що ніхто не збирався розраховуватися з “добровільними смертниками” з так званого “охоронного агентства”.