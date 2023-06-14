Кремль не влаштовують темпи паспортизації на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Центр національного спротиву.

Зазначається, що в окупованих частинах Донецької та Луганської областей продовжують діяти мобільні та стаціонарні пункти оформлення паспортів. Також працюють виїзні групи з прийому документів та видачі паспортів РФ жителям регіону.

На початку березня на тимчасово окупованій території Луганської області діяли 19 стаціонарних та один мобільний пункт прийому документів та видачі паспортів. З кінця квітня почали діяти виїзні групи, які оформляють та доставляють паспорти людям похилого віку. Фактично примусово оформлюючи документи пенсіонерам.

До роботи у стаціонарних пунктах та виїзних групах залучають волонтерів російських громадських організацій “Молодая гвардия Единой России”, “Волонтерская рота Боевого Братства” та місцевих колаборантів.

Як повідомляється, облік колаборантів, які обслуговують окупантів, ведеться українським підпіллям.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.

Водночас на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники не видають інсулін хворим на цукровий діабет, якщо в них немає російського паспорта.

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях Луганської області співробітники російського міністерства внутрішніх справ шляхом залякування місцевих жителів змушують їх брати паспорти РФ.