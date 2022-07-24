Російські цивільні авіатори залучені до війни проти України. Із перехоплених розмов ясно: їм така участь у "спецоперації" не до вподоби.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

До російської війни проти України країна-агресор залучила льотчиків та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-агресора. Зокрема, йдеться про екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД. Вони здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки країни-агресора.

ГУР повідомляють, що льотчики невдоволені своєю участю у забезпеченні бойових дій – скаржаться, що ні вони, ні їх рідні не можуть виїхати за кордон. Також залучені до війни цивільні пілоти обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за воєнні злочини після неминучої поразки РФ.

Розвідка оприлюднила список воєнних злочинців – працівників підприємства “Государственная авиакомпания “224 лётный отряд”, місцем дислокації якого є російський аеродром “Мігалово”.

“Всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності”, – нагадали в ГУР.