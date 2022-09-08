Директор ЦРУ Білл Бернс заявив 8 вересня, що РФ "платитиме дуже високу ціну" протягом тривалого часу через свою війну в Україні.

Про це інформує CNN.

Він наголосив, що мало того, що було виявлено слабкість російської армії, внаслідок цього буде завдано довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян.

“Я думаю, якщо ви зараз зробите крок назад, то важко буде побачити в послужному списку війни — послужному списку Путіна щось інше, крім провалу”, — зазначив Бернс на конференції з кібербезпеки у Вашингтоні, округ Колумбія.

На його переконання, РФ платитиме дуже високу ціну протягом тривалого проміжку часу.

Зауваження Бернса прозвучали в той момент, коли Україна почала проводити те, що директор ЦРУ описав як контрнаступ на півдні та в Харкові, хоча деякі офіційні особи США поки що неохоче називали українську операцію справжнім “контрнаступом”, і її шанси на повернення території залишаються незрозумілими.

Водночас директор ЦРУ зазначив, що не став недооцінювати спроможність або мужність українців просто зараз, зокрема й у північно-східній частині України.