Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі “Українській правді”.

Раніше для отримання громадянства Росії спершу мешканці тимчасово окупованих територій отримували так зване “громадянство ДНР”. Зараз усі особи, які зареєстровані у Донецькій області, можуть отримати відразу російський паспорт. Маріупольцям для цього необхідно поїхати до РФ.

Однак чи вже почали видавати маріупольцям російські паспорти, Андрющенко відповів, що станом на 25 травня такої інформації немає.

“Люди, які втратили документи – у багатьох вони погоріли, наприклад, – зверталися до окупаційної влади, як їм отримати документи. Так звана “ДНР” спершу уникала цих питань, навіть коли всілякі Пушиліни [ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін] приїжджали, то вони відмовчувались. Але сьогодні так звана їхня Міграційна служба повідомила, що для маріупольців – як вони кажуть для “жителів звільнених територій” – не потрібно отримувати проміжне громадянство “ДНР” для отримання громадянства Росії” – сказав він.