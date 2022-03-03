Про це повідомляє CNN.
За словами одного з чиновників, понад 230 з них були запущені саме в Україні, тобто завезені з допомогою мобільних комплексів. Ще близько 160 випустили з РФ, 70 з Білорусі та 10 з Чорного моря.
Також у США переконані, що українські системи протиповітряної та протиракетної оборони залишаються “неушкодженими” та “ефективними”.
“Вони, як і раніше, можуть літати своїми літаками і використовувати засоби протиповітряної оборони”, — додав чиновник Міноборони США.
- Нагадаємо, Білий дім оголосив про нові санкції проти російських олігархів 3 березня, як спробу президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена стиснути Путіна в міру вторгнення в Україну.
- Лондонська фондова біржа зупинила торгівлю з компаніями, які тісно пов’язані з РФ. Йдеться зокрема про енергетичні та банківські компанії, такі як “Газпром” “Сбербанк EN+ “, “Лукойл” та “Полюс”.
- Раніше Європейський Союз у зв’язку з вторгненням Росії в Україну заборонив окремим банкам РФ доступ до системи SWIFT та ввів додаткові обмеження, серед яких – заборона постачати в Росію банкноти євро.