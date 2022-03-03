У Міноборони США підрахували, що з моменту російського вторгнення країна-агресор запустила понад 480 ракет по території України.

Про це повідомляє CNN.

За словами одного з чиновників, понад 230 з них були запущені саме в Україні, тобто завезені з допомогою мобільних комплексів. Ще близько 160 випустили з РФ, 70 з Білорусі та 10 з Чорного моря.

Також у США переконані, що українські системи протиповітряної та протиракетної оборони залишаються “неушкодженими” та “ефективними”.