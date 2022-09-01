1 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив Молдову, що загроза безпеці російських військ у сепаратистському регіоні Придністров’я може спровокувати військову конфронтацію з Москвою.

Про це повідомляє Reuters.

РФ розмістила свої війська в Придністров’ї з початку 1990-х років, коли в результаті збройного конфлікту проросійські сепаратисти вирвали частину регіону з-під контролю Молдови.

У РФ наголошують, що армію розташували для підтримки миру та стабільності, але Молдова вимагає, аби Москва вивела свої сили.

“Кожен має розуміти, що будь-яка дія, яка буде загрожувати безпеці наших військ (у Придністров’ї), за міжнародним правом буде розцінена як напад на Росію, як це було в Південній Осетії, коли на наших миротворців напав (колишній президент Грузії) Саакашвілі”, – зазначив Лавров.

Згаданий інцидент у 2008 році закінчився п’ятиденною війною, під час якої російські війська захопили кілька міст Грузії. Незабаром після цього Москва визнала незалежність Південної Осетії та іншої сепаратистської території Грузії – Абхазії.

Придністров’я, яке значною мірою покладається на підтримку Москви, повідомило про низку нападів у квітні, що ще більше підвищило напругу, яка і без того була високою після втручання РФ в Україну, яка межує з Молдовою.

Довідка. Придністровська Молдавська Республіка (ПМР або Придністров’я) — самопроголошене квазіутворення у Східній Європі на території Придністров’я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра, а також кілька населених пунктів на правому березі річки. На північному сході межує з Україною (Одеська та Вінницька області), на південному заході — з Молдовою.

Так звану “незалежність” ніким не визнаної ПМР було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії. Російська Федерація офіційно не визнає суверенітету Придністровської Молдавської Республіки, однак на неофіційному рівні надає їй військову, економічну, політичну і дипломатичну підтримку.

2006 року в ПМР було проведено так званий референдум, на якому 98% виборців висловилися за незалежність республіки від Молдови і майбутню інтеграцію з РФ. Результати референдуму не було визнано на міжнародному рівні. Станом на тепер конфлікт не розв’язано, він перебуває у замороженому стані.