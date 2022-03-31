До Організації Об'єднаних Націй надійшла інформація про застосування російськими військовими касетних боєприпасів в населених пунктах України щонайменше 24 рази.

Про це заявила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет.

За п’ять тижнів з початку конфлікту Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала щонайменше 1 189 смертей цивільних та щонайменше 1 901 поранену особу.

“Ми знаємо, що фактичні цифри, ймовірно, набагато вищі. У багатьох місцях інтенсивних бойових дій, таких як Маріуполь і Волноваха, отримати вичерпну картину дуже складно”, — наголосила Бачелет.

Вона додала, що постійне використання вибухової зброї з широким впливом у населених пунктах викликає величезне занепокоєння. Ця зброя включає ракети, важкі артилерійські снаряди, а також авіаудари, що спричиняють масове руйнування та пошкодження цивільних об’єктів.

Крім того, Мішель Бачелет отримала інформацію про застосування російськими збройними силами заборонених боєприпасів в населених пунктах щонайменше 24 рази.

“Цивільне населення зазнає незмірних страждань, а гуманітарна криза є критичною. У багатьох районах по всій країні люди терміново потребують медикаментів, їжі, води, житла та основних предметів побуту”, — акцентувала комісарка.