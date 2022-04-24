Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів”, – зазначив Лунін.