Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія зазнає сильного тиску в Україні після того, як командування РФ наказало "вивести" свої війська з території Херсонської області.

Про це повідомляє Reuters.

Єнс Столтенберг зазначив, що найближчими днями НАТО спостерігатиме, чи справді росіяни відступлять із західного берега Дніпра.

“Очевидно, що Росія перебуває під сильним тиском, і якщо російські війська залишать Херсон – це буде ще одна перемога України”, – заявив генсек НАТО. Також він додав, що НАТО підтримуватиме Україну “стільки, скільки буде потрібно”.

“Безпрецедентна підтримка, яку надають союзники по НАТО, включаючи Італію, щодня змінює ситуацію на полі бою і залишається життєво важливою для прогресу України”, — пояснив Єнс Столтенберг.

Варто зазначити, що 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що окупантів перекидають на лівий берег. За його словами, “доцільно організувати оборону по бар’єрному рубежу річки Дніпро”.

“Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ. Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з’єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра”, — заявив він.

Міністр оборони Сергій Шойгу погодився організувати оборону по рубежу річки Дніпро. “Приступайте до відведення військ”, — сказав він.

Раніше, 4 листопада, президент Росії Володимир Путін заявив, що мирних жителів тимчасово окупованого Херсона потрібно вивезти з міста.

Очільник Кремля наголосив на необхідності евакуації мирних мешканців із тимчасово окупованого Херсона. “Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій”, – заявив президент країни-агресорки.

Він додав, що мирне населення “не повинне страждати від обстрілів”, а також від “контрнаступальних” та інших заходів.