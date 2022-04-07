Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков нарешті визнав, що РФ зазнала "значних втрат військ" у війні проти України.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.

“У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас”, – зазначив Пєсков.

Проте він продовжив наполягати, що обстріл цивільних об’єктів у Маріуполі та масові вбивства цивільного населення у Київській області є “фейком”.

Водночас прессекретар Путіна назвав нову причину повномасштабного нападу на Україну – для запобігання Третій світовій війні.

За його словами, історія України була змінена у 2014 році під час того, що він назвав “незаконним переворотом”. Після цього Україна стала “антиросійською”, і “все, що відбувалося в Україні, було спрямоване проти РФ”, – додав він.

Він також висловив сподівання, що війна в Україні завершиться найближчими днями або у найближчому майбутньому через те, що РФ досягне своїх цілей, або шляхом перемовин.

На уточнення журналіста, чи може ця війна закінчитися шляхом переговорів після всього того, що сталося, Пєсков відповів, що може.