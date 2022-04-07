Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.
“У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас”, – зазначив Пєсков.
Проте він продовжив наполягати, що обстріл цивільних об’єктів у Маріуполі та масові вбивства цивільного населення у Київській області є “фейком”.
Водночас прессекретар Путіна назвав нову причину повномасштабного нападу на Україну – для запобігання Третій світовій війні.
За його словами, історія України була змінена у 2014 році під час того, що він назвав “незаконним переворотом”. Після цього Україна стала “антиросійською”, і “все, що відбувалося в Україні, було спрямоване проти РФ”, – додав він.
Він також висловив сподівання, що війна в Україні завершиться найближчими днями або у найближчому майбутньому через те, що РФ досягне своїх цілей, або шляхом перемовин.
На уточнення журналіста, чи може ця війна закінчитися шляхом переговорів після всього того, що сталося, Пєсков відповів, що може.
- Нагадаємо, Генеральна асамблея Організації об’єднаних націй проголосувала за припинення участі РФ в Раді ООН з прав людини.
- 6 квітня під час 14-го Женевського саміту з прав людини та демократії голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що після геноциду українців під Києвом Росія не може залишатися в Раді з прав людини ООН.
- Європейський парламент висловив обурення з огляду на інформацію про звірства російських збройних сил і вимагає притягнути до відповідальності винних у військових злочинах.
- Водночас інфляція та санкції спровокували у РФ проблеми виконання військового замовлення. Водночас в російському бюджеті відсутні додаткові кошти.