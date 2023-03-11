Росія змінила й адаптувала свою тактику щодо масованих атак, аби ускладнити завдання силам протиповітряної оборони України. Відтак російські війська збільшили інтервал між ракетними атаками та залучили більшу кількість різних видів ракет.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Загалом було випущено понад 90 ракет різних типів, зокрема ракети “Кинжал».

Використання такої кількості різноманітних систем зброї за одну ніч стає все більш популярною тактикою для повітряних ударів РФ.

Старший науковий співробітник авіації та технологій Лондонського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Джастін Бронк зазначив, що протягом останніх шести місяців спостерігалася тенденція до збільшення проміжків між ракетними атаками РФ, але коли РФ завдає масованих ракетних ударів, то одночасно використовує більшу кількість ракет, щоб українській протиповітряній обороні складніше було їх збивати та перехоплювати.

На його думку, зміна тактики РФ щодо масованих атак відбулася через те, що протиповітряна оборона України стала краще оснащеною та вдосконаленою. Крім того, за допомогою використання різних видів повітряної зброї ворог намагається зробити максимальним вплив кожної “хвилі” ударів.

“Москва, ймовірно, адаптувала свої ракетні атаки, щоб ще більше ускладнити завдання для українських захисників, використовуючи надзвукові крилаті ракети, набагато більш швидкісні аеробалістичні ракети “Кинджал”, а також, можливо, також приманки та інші засоби протидії”, – сказав старший науковий співробітник військової аерокосмічної галузі Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі.

А також додав, що використання Росією гіперзвукових ракет – це наслідок багаторічних прагнень Кремля озброїти російську армію цими ракетами.

У виданні зауважили, що попри те, що Росія випустила кілька ракет, які Україна наразі не в змозі перехопити, видається малоймовірним, що такі атаки стануть регулярними чи вирішальними у російсько-українській війні, оскільки, за оцінками Заходу, у Росії вичерпуються постачання.

За даними Інститут вивчення війни (ISW), Росія мала близько 50 ракет “Кинжал”, що означає, що вона використала частину з них за одну ніч.

За інформацією аналітиків Інститут вивчення війни, найімовірніше, Кремль зумисне застосував для атаки ракети, які не може збивати українська ППО, щоб досягти результатів у російському інформаційному просторі, попри скорочення запасів таких ракет.

“Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, використав ці дефіцитні ракети в безрезультатних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні спільноти, які переважною більшістю закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня”, – зауважили в ISW.

Своєю чергою, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українські сили не мали можливостей збити деякі російські ракети, ймовірно, маючи на увазі ракети “Кинжал” і С-300.