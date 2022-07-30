Ррсія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області. Відповідні дані зафіксував супутник. На знімках, які є у розпорядженні журналістів, видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Видання зазначає, що надалі російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському та Слов’янському напрямках.

28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області РФ збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня. Як помітили журналісти, аналізуючи супутникові фото, територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки. Також супутник зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

За оцінкою військового експерта Олега Жданова, далі ця техніка здебільшого переміщується у напрямку Ізюму, а потім до Слов’янська, де тривають бойові дії: “Це пов’язано з тим, що частина Харківської області, до якої ведуть дороги від села Соболівка, тимчасово окупована армією РФ. Своєю чергою, це дозволяє російським військовим використовувати логістику окупованого регіону”, — йдеться у матеріалі.

“Це Валуйський район Бєлгородської області – там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили до окупованого міста Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів може бути завданий удар, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами”, — пояснив Олег Жданов.

Водночас у Planet Labs зафіксували скупчення військової техніки поблизу Соболівки – на північний захід і північний схід від села. Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і – поступово її кількість збільшувалась.