Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Видання зазначає, що надалі російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському та Слов’янському напрямках.

28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області РФ збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня. Як помітили журналісти, аналізуючи супутникові фото, територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки. Також супутник зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

Фото: Planet Labs/”Радіо Свобода”

Фото: Planet Labs/”Радіо Свобода”

Фото: Planet Labs/”Радіо Свобода”

За оцінкою військового експерта Олега Жданова, далі ця техніка здебільшого переміщується у напрямку Ізюму, а потім до Слов’янська, де тривають бойові дії: “Це пов’язано з тим, що частина Харківської області, до якої ведуть дороги від села Соболівка, тимчасово окупована армією РФ. Своєю чергою, це дозволяє російським військовим використовувати логістику окупованого регіону”, — йдеться у матеріалі.

“Це Валуйський район Бєлгородської області – там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили до окупованого міста Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів може бути завданий удар, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами”, — пояснив Олег Жданов.

Водночас у Planet Labs зафіксували скупчення військової техніки поблизу Соболівки – на північний захід і північний схід від села. Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і – поступово її кількість збільшувалась.