Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь” у Facebook.

Зазначається, що в корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів 3 надводних і 1 підводний носії “Калібрів”.

Загальний залп ракет може складати 28, пишуть в командуванні.

“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні. Про підозрілих осіб, що фіксують об’єкти критичної інфраструктури, військові та інші стратегічні об’єкти повідомляйте у компетентні органи”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, окупанти, протягом доби, завдали 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Також противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.