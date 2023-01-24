Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь” у Facebook.
Зазначається, що в корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів 3 надводних і 1 підводний носії “Калібрів”.
Загальний залп ракет може складати 28, пишуть в командуванні.
“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні. Про підозрілих осіб, що фіксують об’єкти критичної інфраструктури, військові та інші стратегічні об’єкти повідомляйте у компетентні органи”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, окупанти, протягом доби, завдали 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Також противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- Станом на 23 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, сумарний залп котрих становить 24 ракети.
- Протягом повномасштабної російсько-української війни Збройні сили України ліквідували 122 170 російських окупантів. Водночас протягом минулої доби, 18 січня, знищено 690 військових РФ.