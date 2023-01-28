Станом на вечір 28 січня росіяни збільшили кількість суден-ракетоносіїв у Чорному морі до трьох, загальний залп яких складає 20 ракет типу "Калібр".

Про це повідомила голова пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, ситуація динамічно змінюється, як і кількісний склад корабельного угруповання Чорноморського флоту РФ також.

Наразі їх налічується вже 16 у Чорному морі, серед них є три ракетоносії — два надводних і один підводний. Це 20 ракет типу “Калібр”, готові до пуску, зауважила Гуменюк.

У певний спосіб, на ситуацію впливає шторм, який зараз вирує в Чорному морі, але “він не критичний, щоб абсолютно виключити застосування” ракет.