Про це повідомила голова пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в етері телемарафону.
За її словами, ситуація динамічно змінюється, як і кількісний склад корабельного угруповання Чорноморського флоту РФ також.
Наразі їх налічується вже 16 у Чорному морі, серед них є три ракетоносії — два надводних і один підводний. Це 20 ракет типу “Калібр”, готові до пуску, зауважила Гуменюк.
У певний спосіб, на ситуацію впливає шторм, який зараз вирує в Чорному морі, але “він не критичний, щоб абсолютно виключити застосування” ракет.
- У мережі поширилися заяви стосовно того, що українські військові нібито збили російську крилату ракету Х-22, яка влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Повітряні сили ЗСУ заперечили таку інформацію, бо ЗСУ не мають на озброєнні систем, здатних перехоплювати такі цілі.
- Збройні сили Російської Федерації продовжують переживати “оперативний глухий кут” і значні втрати військового складу.