Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Крім цього, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр”, загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 41 судно, з них 25 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 11 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У ВМС ЗСУ зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
За даними британської розвідки, Росія вивела близько десяти своїх кораблів Чорноморського флоту з Новоросійська, що свідчить про розосередження флоту через можливу загрозу.
Відтак, 11 січня 2023 року група зі щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшла з Новоросійської військово-морської бази.
У Міноборони Великої Британії зазначили, що з огляду на тип і кількість кораблів, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона ідентифікувала.
У розвідці додали, що Чорноморський флот Росії значною мірою продовжує фокусуватись на сприйнятті загроз з боку України й продовжує надавати пріоритет захисту сил, а не наступальним чи патрульним операціям.
- 13 січня міноборони РФ оголосило про захоплення Соледара на Донеччині, не відзначивши участі найманців ПВК “Вагнер” у боях. Це, зазначили в Інституті вивчення війни, посилило конфлікт між офіційним оборонним відомством та очільником вагнерівців Євгеном Пригожиним.
- Намагання Росії залучити до широкомасштабної війни в Україні всі свої військові ресурси свідчать про підготовку РФ до продовження довготривалої війни.
- За даними української розвідки, з огляду на масштаби мобілізації, Російська Федерація намагається створити двохмільйонну армію.