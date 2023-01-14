Станом на 14 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 російських кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп якого – 8 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Крім цього, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр”, загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 41 судно, з них 25 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 11 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За даними британської розвідки, Росія вивела близько десяти своїх кораблів Чорноморського флоту з Новоросійська, що свідчить про розосередження флоту через можливу загрозу.

Відтак, 11 січня 2023 року група зі щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшла з Новоросійської військово-морської бази.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що з огляду на тип і кількість кораблів, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона ідентифікувала.

У розвідці додали, що Чорноморський флот Росії значною мірою продовжує фокусуватись на сприйнятті загроз з боку України й продовжує надавати пріоритет захисту сил, а не наступальним чи патрульним операціям.