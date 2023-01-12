Станом на 12 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до двох ворожих кораблів.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Також в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

Тоді як у Середземному морі росіяни утримують дев’ять кораблів, зокрема п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр” загальним залпом 72 ракети.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що російські сили все ще мають залишки своїх – довоєнних і після вторгнення – виробничих запасів:

92 ракети “Іскандер” 9М723 (11%),

52 ракети “Іскандер” 9М728/9М729 (44%),

118 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (16%),

162 ракети Х-22/32 (44%),

53 Х – ракети 47М2 “Кінжал” (84%),

59 ракет морського базування “Калібр” (9%).

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що ракети морського базування “Калібр” ніколи не вичерпаються. Востаннє російські війська застосували ці ракети в Україні 16 грудня, під час дев’ятої серії масованих ударів по українській інфраструктурі. Росіяни їх менше використовують тому, що “Калібри” не є високоточними.

Резніков повідомив, що Росії вдалося виробити з моменту вторгнення в лютому 2022 року:

290 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (65% довоєнного запасу),

150 ракет “Калібр” (30% довоєнного запасу),

36 ракет “Іскандер” 9М723 (5% довоєнного запасу),

20 ракет 9М728/9М729 “Іскандер” (20% довоєнного запасу)

20 ракет Х-47М2 “Кінжал” (47% довоєнного запасу).

Російська промисловість виявилася неготовою до тривалих бойових дій. Країни, як правило, збільшують виробництво ракет та інших систем зброї та боєприпасів перед тим, як розпочати велику війну, і, як правило, переводять свою військову промисловість на воєнний стан після початку війни. Росія не зробила ні того, ні іншого.

На думку аналітиків, нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення російськими військами майбутніх масштабних серій ракетних ударів по Україні. Та попри це, вже найближчим часом російські війська можуть продовжити масштабну кампанію проти української інфраструктури, несучи смертельну загрозу життю мирних українських громадян.