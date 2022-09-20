Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.
Зазначається, що з послабленням шторму корабельне угруповання російських військових збільшилось до 10 одиниць, що продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя.
Також у повідомленні йдеться, що на бойовому чергуванні 3 надводних ракетоносії 24-ох “Калібрів” і 3 великих десантних кораблі.
Нагадаємо, що станом на 19 вересня Збройні сили України знищили 15 одиниць ворожих кораблів.
Командування запевнило, що обставини в їхній операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контрольованою.
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