Військові Росії збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до десяти одиниць.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.

Зазначається, що з послабленням шторму корабельне угруповання російських військових збільшилось до 10 одиниць, що продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя.

Також у повідомленні йдеться, що на бойовому чергуванні 3 надводних ракетоносії 24-ох “Калібрів” і 3 великих десантних кораблі.

Нагадаємо, що станом на 19 вересня Збройні сили України знищили 15 одиниць ворожих кораблів.

Командування запевнило, що обставини в їхній операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контрольованою.