Про це повідомляє Reuters.

Європейський Союз погодив повну заборону імпорту російських нафтопродуктів з лютого 2023 року, намагаючись скоротити доходи Росії за її роль у широкомасштабній війни проти України. Відтак, Росія планує перенаправити свої постачання в Азію, Африку та Латинську Америку.

За даними Refinitiv, постачання дизельного пального з російських портів до Туреччини зросли в грудні 2022 року до більш ніж 750 тисяч тонн і склали 5,05 млн тонн у 2022 році проти 3,99 млн тонн у 2021 році. З початку січня Росія вже поставила до Туреччини близько 450 тисяч тонн дизельного пального.

Крім цього, постачання дизельного пального з Росії до Марокко збільшилися до 735 тисяч тонн у 2022 році після лише 66 тисяч тонн у попередньому році. З початку 2023 року вже було доставлено 140 тисяч тонн.

Також декілька вантажів поставлялися з Росії в Гану, Сенегал, Лівію, Уругвай і Кот-д’Івуар. Водночас Європа, як і раніше, імпортує основний обсяг російського дизельного пального та заповнює свої резервуари.

У виданні зазначили, що ембарго ЄС вплине не лише на перенаправлення постачань російського дизельного пального, а й на обмеження цін, які планує запровадити коаліція Великої семи (G7).

Варто зазначити, що вже цього року Кувейт планує збільшити експорт дизельного та авіаційного пального до Європи, допомагаючи континенту компенсувати падіння потоків з Росії. Близькосхідна країна розраховує збільшити постачання дизельного пального в Європу в п’ять разів — до 2,5 мільйона тонн.

Європейський Союз може зіштовхнутися з потенційною нестачею пального з 5 лютого, коли збирається заборонити імпорт нафтопродуктів з Росії у покарання за повномасштабне вторгнення в Україну. Ціни на дизельне пальне можуть підскочити до 200 доларів за барель вже цього кварталу, оскільки заборона може спровокувати глобальний дефіцит, повідомляє Bank of America.

За оцінками аналітиків JPMorgan Chase, станом на кінець минулого року ЄС закуповував у Росії майже 1,3 мільйона барелів нафтопродуктів на день. Приблизно половина припадала на ДП. За минулі роки Кувейт витратив десятки мільярдів доларів на модернізацію та будівництво нових нафтопереробних заводів.