У Російській Федерації зростуть витрати на "національну оборону" у 2023 році на 40%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідки,16 листопада 2022 року, Росія провела найбільшу в історії емісію боргових зобов’язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (13,6 млрд доларів). У Міноборони Великої Британії зазначили, що це важливо для Росії, адже випуск боргових зобов’язань є ключовим механізмом для підтримки видатків на оборону, які значно збільшилися після широкомасштабного вторгнення в Україну.

У відомстві заважили, що задекларовані витрати Росії на “національну оборону” на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд доларів), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, оголошений у 2021 році.

“Випуск боргових зобов’язань коштує дорого в періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, ймовірно, вказує на те, що Міністерство фінансів Росії оцінює поточні умови як відносно сприятливі, але очікує на все більш невизначену податково-бюджетну ситуацію наступного року”, – зазначили у Міноборони Великої Британії.

Своєю чергою, експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російська влада готується продовжувати мобілізацію у РФ навіть попри те, що зараз триває ще осінній призов. Це призведе до ще більшого навантаження на апарат формування Збройних сил і лише зашкодить військовому потенціалу як призовників, так і мобілізованих.