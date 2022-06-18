Цього місяця РФ провела серію операцій проти американської коаліції в Сирії. Зокрема, завдавши авіаударів по гарнізону Аль-Танф, неподалік кордону Сирії з Йорданією на південному сході, де американці проводять навчання місцевих бійців.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

У РФ повідомили США, що вони завдавали ударів у відповідь на очікуваний напад на сирійські урядові сили, що могло призвести до поранень та знищення транспортного засобу. Згодом після російські винищувачі: два Су-35 та один Су-24, пролетіли над Аль-Танфом, перед тим, як завдали удару по бойовому посту в гарнізоні. Офіційні особи США вважають, що військові РФ не завдавали активних ударів по американським військам, а переслідували місію США в Сирії.

Варто зазначити, що у гарнізоні Аль-Танф знаходяться 200 американських військовослужбовців. Під час ударів американські збройні сили не знаходилися поблизу бази, і внаслідок удару не зазнали втрат. Проте, американський військовий чиновник схарактеризував як “значне збільшення провокацій”.

Водночас російські сили перекинули два винищувачі Су-34 туди, де США проводили рейд, на північному сході Сирії, щоб затримати виробника бомб “Ісламської держави”. Винищувачі РФ відступили після того, як США підняли власні винищувачі F-16.