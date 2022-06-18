Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
У РФ повідомили США, що вони завдавали ударів у відповідь на очікуваний напад на сирійські урядові сили, що могло призвести до поранень та знищення транспортного засобу. Згодом після російські винищувачі: два Су-35 та один Су-24, пролетіли над Аль-Танфом, перед тим, як завдали удару по бойовому посту в гарнізоні. Офіційні особи США вважають, що військові РФ не завдавали активних ударів по американським військам, а переслідували місію США в Сирії.
Варто зазначити, що у гарнізоні Аль-Танф знаходяться 200 американських військовослужбовців. Під час ударів американські збройні сили не знаходилися поблизу бази, і внаслідок удару не зазнали втрат. Проте, американський військовий чиновник схарактеризував як “значне збільшення провокацій”.
Водночас російські сили перекинули два винищувачі Су-34 туди, де США проводили рейд, на північному сході Сирії, щоб затримати виробника бомб “Ісламської держави”. Винищувачі РФ відступили після того, як США підняли власні винищувачі F-16.
“Нещодавня поведінка Росії була провокаційною та ескалаційною”, — сказав голова Центрального командування США генерал армії Ерік Курила, адже США прагнуть уникнути конфлікту з Росією у Сирії.
- Нагадаємо, що за інформацією посольства України у Лівані, понад 100 000 тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.
- Росія засвоїла деякі небезпечні уроки з бездіяльності Заходу в минулому. Експерт Черльз Лістер пояснив на прикладі Сирії, як уникнути ще кривавішого повторення трагедії в Україні. Лістер – старший науковий співробітник і директор програм Сирії та боротьби з тероризмом й екстремізмом в Інституті Близького Сходу.
- Також 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади у південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим, котрий виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії. Обіцянки сирійської влади про системне постачання бойовиків для російської армії не виконується.