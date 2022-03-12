На електронні адреси Міністерства оборони України з метою отримання доступу до службового листування російські хакер розіслали фішингові листи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Facebook.

Однак загарбникам не вдалося здійснити задуманого й всі шкідливі листи було заблоковано, вони не потрапили до користувачів.

Лист виглядав так: “У зв’язку з критично важливим оновленням бази сервера прошу терміново підтвердити свій обліковий запис, інакше пошта буде заблокована”.

Окрім того, у листі було зазначено фішингове посилання, доменне ім’я якого зареєстрували 22 січня 2022 року та яке має ознаки приналежності до міністерства оборони Росії.

Однак українські фахівці вчасно зареагували на ситуацію та запобігли наслідкам.

“Кібервійська України разом з партнерами продовжують тримати оборону”, – йдеться у повідомленні.