Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Facebook.
Однак загарбникам не вдалося здійснити задуманого й всі шкідливі листи було заблоковано, вони не потрапили до користувачів.
Лист виглядав так: “У зв’язку з критично важливим оновленням бази сервера прошу терміново підтвердити свій обліковий запис, інакше пошта буде заблокована”.
Окрім того, у листі було зазначено фішингове посилання, доменне ім’я якого зареєстрували 22 січня 2022 року та яке має ознаки приналежності до міністерства оборони Росії.
Однак українські фахівці вчасно зареагували на ситуацію та запобігли наслідкам.
“Кібервійська України разом з партнерами продовжують тримати оборону”, – йдеться у повідомленні.
- Раніше з Республіки Білорусь здійснювалися масштабні фішингові атаки проти українських посадовців, а також польських військових. Хакерів пов’язують з підрозділом військової розвідки Росії.
- Нещодавно хакери Anonymous успішно розкрили базу даних Роскомнагляду. Вони оприлюднили понад 360 тисяч файлів.
- Також на деяких офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з’явилися фейки про нібито капітуляцію України. Раніше громадян попереджали, що окупанти готують подібні інформаційні атаки.