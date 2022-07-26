За словами, голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, вже близько місяця, як росіяни підійшли майже на межу області, а щоб її перетнути жертвують усіма своїми резервами та спалюють українські села.

Про це він повідомив у Telegram.

Гайдай додав, що окупантам не потрібні люди на окупованих територіях, а потрібен так званий “референдум”, скількох би мешканців вони не вбили та не залишили без даху над головою.

Для того, щоби закріпитися в Луганській області, росіяни спалюють населені пункти, які не підкорюються окупації. Також знищуючи одразу декілька вулиць, вони покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донецької області.

Наприклад, 25 липня ворог поцілив чотирма ракетами, організував два масивних артилерійських обстріли та ще двічі застосовував міномети там, де їм вдалося дещо наблизитися.

Гайдай нагадав, що росіяни залишають лише попіл, як від великих міст, так і від маленьких населених пунктів: “Або те, що вони зробили із Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська. Чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб з-поміж місцевого населення, ще у квітні”, — додав голова ОВА.

Вищезазначені дії є свідченням того, що армії РФ байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що “вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки”.

Варто зауважити, що протягом минулої доби Збройні сили України відбили декілька наступів з боку ворога, а на ще одному точаться бої. Водночас десятки населених пунктів зазнали обстрілів із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. В районах вісьмох із них ворог залучив авіацію.