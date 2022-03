Про це сповістило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Термобаричну зброю, зокрема ТОС-1А називають ще “вакуумними бомбами”. Її принцип дії полягає у тому, що снаряд всмоктує кисень з повітря для створення більш високотемпературного вибуху, аніж звичайна бомба.

Варто зауважити, що застосування цієї зброї не є незаконним, але стає предметом дискусій через потенційні руйнування. Якщо країна застосовує її для враження цивільних в населених пунктах, школах або лікарнях, то може бути засуджена за військовий злочин відповідно до Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022