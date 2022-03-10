Про це сповістило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Термобаричну зброю, зокрема ТОС-1А називають ще “вакуумними бомбами”. Її принцип дії полягає у тому, що снаряд всмоктує кисень з повітря для створення більш високотемпературного вибуху, аніж звичайна бомба.

Варто зауважити, що застосування цієї зброї не є незаконним, але стає предметом дискусій через потенційні руйнування. Якщо країна застосовує її для враження цивільних в населених пунктах, школах або лікарнях, то може бути засуджена за військовий злочин відповідно до Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років.

Звісно, що Міноборони РФ не зізналися у бомбардуваннях житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.