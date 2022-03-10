Про це сповістило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Термобаричну зброю, зокрема ТОС-1А називають ще “вакуумними бомбами”. Її принцип дії полягає у тому, що снаряд всмоктує кисень з повітря для створення більш високотемпературного вибуху, аніж звичайна бомба.
Варто зауважити, що застосування цієї зброї не є незаконним, але стає предметом дискусій через потенційні руйнування. Якщо країна застосовує її для враження цивільних в населених пунктах, школах або лікарнях, то може бути засуджена за військовий злочин відповідно до Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років.
The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.
Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.
🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022
Звісно, що Міноборони РФ не зізналися у бомбардуваннях житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.
- Нагадаємо, 9 березня російські окупанти завдали навмисних ударів по пологовому будинку №2 і дитячій лікарні №3 Маріуполя. Внаслідок атаки багато поранених, у пологовому є вбиті жінки.
- Опісля виявилось, що російські військові цілеспрямовано завдавали удар по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі. За 4 години до авіаудару глава МЗС РФ Марія Захарова заявила, що там знаходяться нацбати та вогневі позиції.
- Також повідомлялось, що з початку блокади Маріуполя через дії російських окупантів, за попередніми даними, загинуло близько 1300 мирних мешканців.