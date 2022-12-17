Російські загарбники змінили місце запуску іранських дранім, що свідчить про їх занепокоєння щодо вразливості Криму.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, в останні дні росіяни активізували свою кампанію щодо далекобійних ударів по критично важливій інфраструктурі України. Відтак, хвиля ударів здебільшого складалася з крилатих ракет повітряного та морського запуску, але майже напевно в них також брали участь надані Іраном безпілотні літальні апарати, які запускалися з Краснодарського краю Росії.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що раніше російські армійці запускали іранські безпілотники з території тимчасово окупованого Криму.

У британській розвідці пояснили, що зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, а також зі зручністю поповнення запасів із ймовірного пункту прибуття зброї до Росії – Астрахані.

Зазначимо, що 7 грудня стало відомо, що РФ знову замовила в Ірані ще сотні безпілотників та балістичних ракет. За даними німецької газети Zeit, Іран планує збільшити постачання безпілотних літальних апаратів і ракет до РФ у значних кількостях.

У такий спосіб Москва намагається покрити гострий дефіцит власних ракет та безпілотників через інтенсивне використання та втрати під час війни проти України. Є кілька сотень снарядів і сотні безпілотників.