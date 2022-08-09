Росія продовжує постачати сиру нафту до південної Європи попри санкції. Проте подібні поставки за чотири місяці до набуття чинності.

Про це повідомило американське видання Bloomberg.

На основі відстеження руху суден в регіоні встановлено, що відвантаження нафти відбуваються до портів Італії та Туреччини. Вони зросли до багатотижневих максимумів за сім днів 5 серпня. У такий спосіб РФ компенсувала чергове падіння постачання клієнтам у Північній Європі.

“Поставки з Росії в Середземноморський регіон в цілому були найвищими з середини червня”, — написало видання.

Вперше за чотири місяці постачання були здійснені в Іспанію та Грецію. Імпорт російської нафти європейським покупцям досяг п’ятитижневого максимуму. Він складав 1,38 млн барелів на день. До російського вторгнення цей об’єм складав 1,85 млн барелів на добу.