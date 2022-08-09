Про це повідомило американське видання Bloomberg.
На основі відстеження руху суден в регіоні встановлено, що відвантаження нафти відбуваються до портів Італії та Туреччини. Вони зросли до багатотижневих максимумів за сім днів 5 серпня. У такий спосіб РФ компенсувала чергове падіння постачання клієнтам у Північній Європі.
“Поставки з Росії в Середземноморський регіон в цілому були найвищими з середини червня”, — написало видання.
Вперше за чотири місяці постачання були здійснені в Іспанію та Грецію. Імпорт російської нафти європейським покупцям досяг п’ятитижневого максимуму. Він складав 1,38 млн барелів на день. До російського вторгнення цей об’єм складав 1,85 млн барелів на добу.
РФ приховує походження нафти шляхом змішення сировини різного походження. Для обходу західних санкцій вона направляє нафту до єгипетського порту, де відбувається процедура.
Вантажні судна працювали над приховуванням походження сирої нафти. У такий спосіб вони прагнули дозволити підсанкційним вантажам продовжувати надходити.
Ще РФ надсилає близько 1,75 млн барелів нафти на день до Азії. Обсяги постачання зменшилися, бо у квітні та травні було експортовано 2,1 мільйона барелів на день.
- Нагадаємо, країни G7 хочуть запровадити повну заборону на транспортування нафти з РФ, якщо вона купуватиметься вище за погоджену ціну, аби завадити країні отримувати вигоду з високих цін на енергоносії через повномасштабну війну, котру вона розв’язала проти України.
- Уряд Німеччини виключив можливість запуску газопроводу “Північний потік-2”. Берлін не збирається йти на такий крок навіть за умов дефіциту газу восени.