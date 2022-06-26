Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
Офіційної декларації не буде, і РФ вже оскаржує це призначення, але якщо інвестори не отримають гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться “випадок дефолту”, згідно з документами облігацій.
Наразі це більше символічний розвиток подій, враховуючи, що РФ вже є економічним, фінансовим і політичним ізгоєм у більшості країн світу. Російський уряд втратив можливість випускати боргові зобов’язання, деноміновані в доларах.
Загалом до кінця 2022 року РФ заборгувала близько 1 мільярда доларів за купонними виплатами, але, як наголошують у виданні, у неї є багато готівки, завдяки мільярдам, які щотижня надходять від її продажу нафти, газу та інших товарів.
Після запровадження санкцій РФ більше не може здійснювати виплати у доларах. За заявою Міністерства фінансів РФ, воно сплачує борг у повному обсязі у рублях. Проте європейський банк Euroclear, через який проводяться платежі, не може конвертувати їх у вихідну валюту, тому кредитор їх не отримує.
Перший іноземний дефолт РФ після відмови більшовиків від боргів царської доби в 1918 році зафіксував би блискавичне занурення країни у фінансову ізоляцію після її вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, РФ повернулася до зворотного відліку за замовчуванням, під питанням ще один платіж за облігаціями, а Кремль бореться, щоб знайти шлях до втечі. Станом на 27 травня купонні виплати в євро та доларах на суму близько $100 мільйонів не надійшли на рахунки інвесторів.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що банкрутство РФ – лише питання часу, та закликала якнайшвидше надати зброю Україні для швидкого завершення війни.
- Указ президента країни-агресора Володимира Путіна стосовно оплати валютного боргу в рублях є фінансовим шантажем. Його мета полягає у тому, щоб уникнути дефолту та послабити чинні санкції.