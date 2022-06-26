Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Офіційної декларації не буде, і РФ вже оскаржує це призначення, але якщо інвестори не отримають гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться “випадок дефолту”, згідно з документами облігацій.

Наразі це більше символічний розвиток подій, враховуючи, що РФ вже є економічним, фінансовим і політичним ізгоєм у більшості країн світу. Російський уряд втратив можливість випускати боргові зобов’язання, деноміновані в доларах.

Загалом до кінця 2022 року РФ заборгувала близько 1 мільярда доларів за купонними виплатами, але, як наголошують у виданні, у неї є багато готівки, завдяки мільярдам, які щотижня надходять від її продажу нафти, газу та інших товарів.

Після запровадження санкцій РФ більше не може здійснювати виплати у доларах. За заявою Міністерства фінансів РФ, воно сплачує борг у повному обсязі у рублях. Проте європейський банк Euroclear, через який проводяться платежі, не може конвертувати їх у вихідну валюту, тому кредитор їх не отримує.

Перший іноземний дефолт РФ після відмови більшовиків від боргів царської доби в 1918 році зафіксував би блискавичне занурення країни у фінансову ізоляцію після її вторгнення в Україну.