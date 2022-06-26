Після місяців балансування на межі дефолту РФ тепер знаходиться всього за декілька годин до драматичного моменту фінансової битви, яку США та інші вели проти Кремля через напад на Україну. 26 червня ввечері у РФ закінчується пільговий період за пропущеними виплатами по облігаціям на суму близько 100 млн доларів, заблокованими через широкомасштабні санкції.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Офіційної декларації не буде, і РФ вже оскаржує це призначення, але якщо інвестори не отримають гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться “випадок дефолту”, згідно з документами облігацій.

Наразі це більше символічний розвиток подій, враховуючи, що РФ вже є економічним, фінансовим і політичним ізгоєм у більшості країн світу. Російський уряд втратив можливість випускати боргові зобов’язання, деноміновані в доларах.

Загалом до кінця 2022 року РФ заборгувала близько 1 мільярда доларів за купонними виплатами, але, як наголошують у виданні, у неї є багато готівки, завдяки мільярдам, які щотижня надходять від її продажу нафти, газу та інших товарів.

Після запровадження санкцій РФ більше не може здійснювати виплати у доларах. За заявою Міністерства фінансів РФ, воно сплачує борг у повному обсязі у рублях. Проте європейський банк Euroclear, через який проводяться платежі, не може конвертувати їх у вихідну валюту, тому кредитор їх не отримує.

Перший іноземний дефолт РФ після відмови більшовиків від боргів царської доби в 1918 році зафіксував би блискавичне занурення країни у фінансову ізоляцію після її вторгнення в Україну.