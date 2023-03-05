Триває триста сімдесят п’ята російського широкомасштабного вторгнення. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків цивільного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.

Протягом поточної доби росіяни завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У пресслужбі попередили, що загроза ракетних ударів ворога залишається високоймовірною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Обстрілів зазнали 18 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 35 районів населених пунктів.

У Генштабі зауважили, що у вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про “успіхи” 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.

Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки.