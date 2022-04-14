Росія заявляє, що ЗСУ нібито "обстрілюють" населені пункти, а також прикордонні наряди у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Своєю чергою, Україна пояснює, що це чергові провокації.

Про це повідомляють #Букви.

За 14 квітня звинувачення з боку РФ надходили тричі:

Вранці Росія заявила, що ЗСУ нібито з мінометів обстріляли у Брянській області прикордонний пункт пропуску “Нові Юрковичі”. Внаслідок цього начебто удару ніхто не постраждав, хіба що були ушкоджені 2 автомобілі.

Далі губернатор Брянської області Олександр Богомаз зазначив про обстріл селища Климове – начебто сім осіб, двоє у важкому стані, а також були ушкоджені два житлові будинки. Російський Слідчий комітет тоді почав стверджувати, що в цьому винні два українські бойові вертольоти.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що Україна ніби обстріляла село Сподарюшине – цього разу без постраждалих. Зі Сподарюшиного і сусіднього Безимена, як додав він, вивезли жителів, а до охорони залучили так званих “козаків”.

Своєю чергою, в Центрі протидії дезінформації при РНБО та Держприкордонслужбі вже зреагували на звинувачення від російської сторони.

Зокрема, в ЦПД пояснили, що РФ цілеспрямовано влаштовує теракти нас своїй території, аби налаштувати росіян проти українців.

Прикордонники, своєю чергою, зауважили, що напередодні цих провокацій міністерство оборони РФ заявляло про те, що в разі здійснення “диверсій та завдання ударів українськими військами по об’єктах на території РФ їхня армія завдасть ударів по центрам ухвалення рішень”.