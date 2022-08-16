Про це повідомляє видання DW з посиланням на заяву фсб РФ.
Через підірвані ЛЕП атомної електростанції “здійснюється енергопостачання об’єктів промисловості, транспорту, життєзабезпечення, соціальної інфраструктури та населення як регіону, так і сусідніх суб’єктів країни”, зазначили у фсб.
Стверджується, що “диверсія” призвела до “порушення технологічного процесу функціонування АЕС”. Про постраждалих не повідомляється. У “Росенергоатомі” своєю чергою заявили, що з 4 по 12 серпня на Курській АЕС “у зв’язку з несправністю на підстанції” знизилася сумарна потужність, але зараз атомна електростанція повернулася до планового режиму роботи, радіаційне тло в районі АЕС перебуває в нормі.
За фактом підривів ЛЕП слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт. Росгвардія посилила охорону об’єктів атомної енергетики.
Раніше про спроби підриву ЛЕП 4 та 9 серпня у Курській області, яка межує з територією України, повідомляло видання Baza. 16 серпня у виданні повідомили, що в області в районі 14-го кілометра перегону “Льгов – Локінська” також підірвали залізничні колії.
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