За словами високопосадовця з Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, РФ випустила понад 400 ракет по території України.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Станом на ранок 1 березня США зафіксували понад 400 ракет, випущених Росією під час вторгнення в Україну.

За словами чиновника, в українців все ще є системи протиповітряної оборони, які залишаються “життєздатними, неушкодженими та пущеними в дію”.

Посадовець також наголосив, що хоча Росія все ще не досягла переваги в повітрі, “є райони, де вона контролює більше, ніж інші”.