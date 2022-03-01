Про це інформує американський телеканал CNN.
Станом на ранок 1 березня США зафіксували понад 400 ракет, випущених Росією під час вторгнення в Україну.
За словами чиновника, в українців все ще є системи протиповітряної оборони, які залишаються “життєздатними, неушкодженими та пущеними в дію”.
Посадовець також наголосив, що хоча Росія все ще не досягла переваги в повітрі, “є райони, де вона контролює більше, ніж інші”.
- Нагадаємо, Голова Офісу президент України Андрій Єрмак повідомив про ракетну атаку на території, де розташований меморіальний комплекс Бабин Яр.
- Раніше повідомлялось, що російські окупанти завдали удару по київській телевежі.
- Міністерство оборони РФ офіційно попередило про намір завдати удари по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об’єктах Служби безпеки України в Києві.