На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall почала постачати Україні автоматизовані системи розвідки. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу.

Про це повідомляє пресслужба німецької компанії.

Rheinmetall співпрацює в цьому проєкті з естонською компанією DefSecIntel. Розвідувальні системи, відомі як SurveilSPIRE, складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, міні-дронів з автопілотом і системи управління.

У комплект постачання також входять транспортні засоби. Вартість замовлення становить двозначну суму в мільйони євро. Доставка вже розпочалася.

Створені естонською DefSecIntel, вежі спостереження SurveilSPIRE можна завантажити на трейлери та швидко транспортувати до місця їхньої роботи, для складання потрібно три особи. Сонячні панелі забезпечують тривалу роботу без кабелів живлення. Система базується на автопілотованих розвідувальних безпілотниках, що дозволяє перевіряти виявлені загрози та дає змогу оператору ініціювати необхідні контрзаходи.

Rheinmetall вже бере участь у кількох проєктах на підтримку України. За дорученням уряду Німеччини, наприклад, дочірня компанія Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH цього року постачає в Україну польовий шпиталь “під ключ”. Крім того, разом з іншою оборонною технікою, яка допоможе відбити російське вторгнення, Україна отримує 26 абсолютно нових високомобільних вантажівок HX зі змінним кузовом.

Окрім цього, збройовий концерн Rheinmetall веде переговори щодо виробництва РСЗВ HIMARS у Німеччині. Оборонне підприємство може значно збільшити виготовлення танкових і артилерійських боєприпасів.

Зауважимо, 1 березня канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоб краще підтримувати боротьбу України проти повномасштабного вторгнення Росії.

Також у Німеччині розпочали випробування артилерійської установки RCH155. Україна стане першим замовником нових гаубиць.