Rheinmetall розгорне в Україні виробництво танків, систем ППО та боєприпасів

Найбільша німецька збройна компанія Rheinmetall планує у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.

Про це пише Handelsblatt.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що вже найближчими тижнями планується підписати низку документів з українськими компаніями про співпрацю та створення спільних підприємств.

Йдеться про спільні підприємства, на яких будуть виробляти автомобільні системи, ППО та боєприпаси. Капітальні вкладення в нові заводи, як передбачається, надходитимуть від України.

“Таким чином ми даємо Україні можливість захищати свою територію в середньостроковій і довгостроковій перспективі”, – наголосив Паппергер.

Раніше у німецькому концерні Rheinmetall заявили, що планують виробляти до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, надаючи значну кількість із них Україні.

Зараз Rheinmetall є найбільшим західним виробником боєприпасів, що продукує 450 тисяч снарядів щороку. За словами Паппергера, концерн може розширити своє виробництво до 600 – 700 тисяч артилерійських снарядів на рік.

Також він зауважив, що ймовірне розширення виробництва снарядів триватиме певний час. Його вартість Паппергер оцінив у 200– 250 мільйонів євро.