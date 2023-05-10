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Rheinmetall розгорне в Україні виробництво танків, систем ППО та боєприпасів

Найбільша німецька збройна компанія Rheinmetall планує у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.

Середа, 10 травня 2023, 20:33
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Про це пише Handelsblatt.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що вже найближчими тижнями планується підписати низку документів з українськими компаніями про співпрацю та створення спільних підприємств.

Йдеться про спільні підприємства, на яких будуть виробляти автомобільні системи, ППО та боєприпаси. Капітальні вкладення в нові заводи, як передбачається, надходитимуть від України.

“Таким чином ми даємо Україні можливість захищати свою територію в середньостроковій і довгостроковій перспективі”, – наголосив Паппергер.

Раніше у німецькому концерні Rheinmetall заявили, що планують виробляти до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, надаючи значну кількість із них Україні.

Зараз Rheinmetall є найбільшим західним виробником боєприпасів, що продукує 450 тисяч снарядів щороку. За словами Паппергера, концерн може розширити своє виробництво до 600 – 700 тисяч артилерійських снарядів на рік.

Також він зауважив, що ймовірне розширення виробництва снарядів триватиме певний час. Його вартість Паппергер оцінив у 200– 250 мільйонів євро.

Теги: боєприпаси, війна, Rheinmetall, боєприпаси, виготовлення зброї, війна, німецька збройна компанія, німецький концерн, підтримка України, ППО, російсько-українська війна, танки

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