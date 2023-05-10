Rheinmetall розгорне в Україні виробництво танків, систем ППО та боєприпасів

Про це пише Handelsblatt.
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що вже найближчими тижнями планується підписати низку документів з українськими компаніями про співпрацю та створення спільних підприємств.
Йдеться про спільні підприємства, на яких будуть виробляти автомобільні системи, ППО та боєприпаси. Капітальні вкладення в нові заводи, як передбачається, надходитимуть від України.
“Таким чином ми даємо Україні можливість захищати свою територію в середньостроковій і довгостроковій перспективі”, – наголосив Паппергер.
Раніше у німецькому концерні Rheinmetall заявили, що планують виробляти до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, надаючи значну кількість із них Україні.
Зараз Rheinmetall є найбільшим західним виробником боєприпасів, що продукує 450 тисяч снарядів щороку. За словами Паппергера, концерн може розширити своє виробництво до 600 – 700 тисяч артилерійських снарядів на рік.
Також він зауважив, що ймовірне розширення виробництва снарядів триватиме певний час. Його вартість Паппергер оцінив у 200– 250 мільйонів євро.
- 1 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних артилерійських установок Gepard з Німеччини вже з серпня.
- Після тижнів переговорів посли ЄС нарешті узгодили деталі угоди на 1 мільярд євро щодо закупівлі вкрай необхідних Україні боєприпасів.
- 3 травня Єврокомісія повідомила, що Європейський Союз нарощує виробництво боєприпасів і ракет, щоб допомогти поповнити запаси в Україні та ЄС.