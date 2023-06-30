Джерело: Ріанна в Instagram
На стримінговому сервісі Spotify співачку Ріанну прослуховують приблизно 18 мільйони користувачів щодня. На сервісі доступні 358 пісень виконавиці.
Зараз Ріанна стала першою жінкою, чиї 10 пісень перевищили 1 мільярд прослуховувань.
- Американська виконавиця Тейлор Свіфт відхилила запрошення з’явитися в подкасті Меган Маркл, який зараз скасовано, навіть після того, як герцогиня Сассекська особисто написала співачці.
- Стримінговий сервіс Spotify представив оновлений дизайн десктопної версії програми. Деякі панелі переробили, а також з’явилися нові.
- Spotify видалив десятки тисяч пісень, створених штучним інтелектом, які завантажив на платформу стартап Boomy. Компанія видалила близько 7% треків Boomy, що еквівалентно “десяткам тисяч” пісень.