Джерело: Ріанна в Instagram

На стримінговому сервісі Spotify співачку Ріанну прослуховують приблизно 18 мільйони користувачів щодня. На сервісі доступні 358 пісень виконавиці.

Зараз Ріанна стала першою жінкою, чиї 10 пісень перевищили 1 мільярд прослуховувань.