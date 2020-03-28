Співачка Ріанна вперше за чотири роки випустила сингл. Нова пісня була записана Ріанною разом з 26-річним канадським співаком PartyNextDoor.

Сингл опублікований на Youtube-каналі PartyNextDoor.

Новий трек отримав назву Believe It та увійшов до нового альбому виконавця PARTYMOBILE.

Варто зазначити, що це перша музична робота Ріанни з моменту виходу її альбому Anti в 2016 році.

Протягом останніх років співачка була зосереджена на розвитку свого бренду Fenty, під цією маркою виконавиця випускає косметику, одяг та спідню білизну.

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