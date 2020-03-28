Сингл опублікований на Youtube-каналі PartyNextDoor.
Новий трек отримав назву Believe It та увійшов до нового альбому виконавця PARTYMOBILE.
Варто зазначити, що це перша музична робота Ріанни з моменту виходу її альбому Anti в 2016 році.
Протягом останніх років співачка була зосереджена на розвитку свого бренду Fenty, під цією маркою виконавиця випускає косметику, одяг та спідню білизну.
- Американська співачка Kesha опублікувала новий трек, перебуваючи в самоізоляції через поширення коронавірусу.