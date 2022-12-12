Сьогодні, 12 грудня, майже по всій Україні дощитиме або йтиме мокрий сніг. На заході та півночі на дорогах місцями ожеледиця.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно.

У західних та Житомирській областях місцями невеликий сніг, вітер західний, 5-10 м/с, температура протягом доби -1..-6° морозу.

У Карпатах злегка сніжитиме, температура вночі та вдень буде -6..-11° морозу.

У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях дощитиме з переходом в мокрий сніг. Синоптики попереджають, що місцями можливе налипання мокрого снігу й ожеледь.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура протягом доби від +3° до -2° градуси.

На решті території йтимуть дощі, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура протягом доби буде 5-10° тепла, вдень у Криму сягатиме +15°.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

У Київській області буде хмарно, йтиме дощ з переходом в мокрий сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень від +3° до -2° градуси; по Києву протягом дня буде близько 0°.