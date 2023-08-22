В межах проєкту «Рятуємо всюди, де наші люди» було передано 22,8 млн грн на чотири рятувальні всюдиходи «Богун» для підрозділів Нацгвардії та ДСНС Херсонської області. Вони допомагатимуть рятувати життя захисників та цивільних.

Проєкт стартував на початку червня. Щоб долучитися до збору, достатньо було заправити авто на WOG брендовим пальним Mustang. З кожного придбаного літра компанія перераховувала 1 гривню на закупівлю рятувальних всюдиходів. Також можна було задонатити на банку проєкту «Рятуємо всюди, де наші люди». Усі кошти були спрямовані через UNITED24 на забезпечення військових та рятувальників всюдиходами.

«Ми вдячні сотням тисяч небайдужих українців, які долучилися до проєкту, щоб спільними зусиллями допомогти захисникам та рятувальникам. Перший всюдихід був придбаний уже на восьмий день відстарту проєкту та переданий ДСНС у Херсонській області для порятунку людей на територіях, підтоплених унаслідок підриву Каховської ГЕС. Там він продемонстрував свою незамінність у рятувальних операціях. Інші три всюдиходи будуть передані підрозділам Нацгвардії, що боронять країну на передових позиціях. Вони дадуть змогу якнайшвидше евакуювати поранених захисників з поля бою по бездоріжжю, важкопрохідній місцевості та воді. А це надзвичайно важливо, оскільки шанси врятувати життя максимальні, якщо впродовж першої години надати пораненому кваліфіковану допомогу», — пояснює Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗКWOG.

«Так склалося, що запуск нашого спільного проєкту з WOG співпав з терактом росії на Каховській ГЕС. Ми були вражені, наскільки швидко компанія відреагувала на критичну ситуацію і просто в перший же день відправила кошти на всюдихід. Через тиждень він вже працював, рятував та допомагав на Херсонщині. Механіка збору, запропонована WOG, є оптимальною — адже через півтора роки великої війни, прямі збори даються дуже важко. А от можливість зробити хорошу справу, просто заправивши машину якісним пальним, сприймається значно легше і працює значно ефективніше. Дякуємо партнерам і чекаємо нових проєктів!», —коментує Ярослава Гресь, координаторка UNITED24.

Нагадаємо, всюдиходам «Богун» не потрібні дороги. На відміну від звичайної рятувальної техніки, вони можуть пересуватися по воді та важкопрохідній місцевості: під час паводків, весняного та осіннього розмиття доріг тощо. Це універсальний транспорт для евакуації та порятунку, який обладнаний ношами з системою кріплення до гелікоптера для транспортування постраждалих.

Партнерами проєкту є виробник українських всюдиходів ТОВ «ТАХАЛ», стрімінговий сервіс MEGOGO, виробник м`яких іграшок «Копиця», креативна агенція IAMIDEA.