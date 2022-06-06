Протягом останнього десятиліття світ пережив кілька криз через потоки біженців, спричинені конфліктами в Америці, на Близькому Сході, в Африці та Азії. Проте за останні кілька місяців виникла нова міграційна криза, і в центрі уваги знову постала Європа.

Про це інформує аналітичне видання Visual Capitalist.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Відтоді мільйони українців покинули свої домівки в пошуках притулку, причому більшість вирушила через сусідні країни, такі як Польща, Румунія та Росія.

Перетин кордону біженцями в сусідні країни

Після вторгнення Росії в Україну близько 6,6 мільйона людей втекли з України до сусідніх країн. Іншими словами, це найбільша криза через біженців у Європі з часів Другої світової війни.

Хоча УВКБ ООН відстежує виїзди окремо, важливо зазначити, що прибуття можуть включати людей, які перетнули декілька кордонів після виїзду з України. Наприклад, переміщена особа, яка прямує до Румунії через Молдову, може бути зарахована двічі в добірці даних. З цієї причини додавання загальних підсумків окремих країн призводить до числа, що перевищує 6,6 мільйона.

У Польщі спостерігається найбільша кількість українців: приблизно 3,5 мільйона осіб перетнули кордон з 24 лютого. Близько мільйона зареєстровано в Польщі, і 94% з них – жінки та діти.

Росія зайняла третє місце за кількістю людей, що втікали від війни, багато з яких прибули із сепаратистських регіонів на сході України або місцевостей поблизу них. Росія також стверджує, що допомогла “евакуювати” 140 000 мирних жителів із Маріуполя.

Угорщина стала четвертою за величиною країною за припливом переміщених українців: з початку конфлікту в країну виїхали 644 474 українців. Останніми роками уряд Угорщини був у заголовках газет через свої погляди на мігрантів, зокрема у 2018 році, коли прем’єр-міністр Віктор Орбан зробив суперечливі коментарі щодо сирійських біженців.

Хоча вищезгадані країни є пунктами входу для біженців, варто зазначити, що багато мігрантів в кінцевому підсумку пробираються до багатьох інших місць по всій Європі та світу. Наприклад, Німеччина з початку війни прийняла 780 000 українців, попри те, що вона не має прямого кордону з Україною.

Внутрішня міграційна криза

У той час, як багато українців втекли з країни, мільйони інших були переміщені або заблоковані всередині країни.

Станом на кінець травня приблизно 8 мільйонів українців були змушені переїхати, тоді як приблизно 13 мільйонів застрягли в районах, що постраждали від конфлікту, або опинилися в пастці через підвищення небезпеки чи пошкодження інфраструктури.

Україна та Росія “захворіли” від війни та її наслідків, і хвилювання вражає країни, які залежать від української торгівлі сільськогосподарськими та промисловими товарами та російськими нафтою та газом. Додайте до цієї суміші кризу мігрантів, і загальні наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть у всьому регіоні.