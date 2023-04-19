Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у Вовчанську знайдені тіла 2 загиблих цивільних людей — 50-річного чоловіка та жінки 44 років.
Синєгубов висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих, додавши, що роботи з розбору завалів продовжуються.
Нагадаємо, що окупанти завдали авіаційного удару по Вовчанську. Як наслідок – пошкоджено два житлові будинки господарчі споруди та ринок. На ринку виникла масштабна пожежа, зайнялось близько 60 торгових павільйонів.
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