Внаслідок обстрілу росіянами міста Вовчанськ на Харківщині під завалами загинули двоє людей — чоловік та жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у Вовчанську знайдені тіла 2 загиблих цивільних людей — 50-річного чоловіка та жінки 44 років.

Синєгубов висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих, додавши, що роботи з розбору завалів продовжуються.

Нагадаємо, що окупанти завдали авіаційного удару по Вовчанську. Як наслідок – пошкоджено два житлові будинки господарчі споруди та ринок. На ринку виникла масштабна пожежа, зайнялось близько 60 торгових павільйонів.