Харківські рятувальники отримали вантажний напівпричіп-фуру, напівпричіп-цистерну місткістю 32 кубічних метри та сідельний тягач для їх буксирування.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Відтак надану техніку буде задіяно для перевезення вантажів, зокрема гуманітарної допомоги та рятувального обладнання на великі відстані, забезпечення потреб пожежогасіння водою на великих і затяжних пожежах.

Допомогу придбано за сприяння франко-української асоціації Лазурного берега, спілки жінок-пожежниць Сан-Франциско при пожежному департаменті Сан-Франциско, німецько-українській та польсько-німецькій промислово-торговельним палатам, благодійній організації “Благодійний фонд “Спільна справа Харків”, громадській організації “Міжнародна дружня допомога”, а також пожежній команді міста Бад-Бентхайм.

У відомстві зазначили, що кожна з цих організацій внесла свій посильний вклад у спільну добру справу.

А також розповіли, що протягом 6 місяців за сприяння керівництва Харківської області та почесної консулки Федеративної Республіки Німеччини у Харкові Тетяни Гавриш ряд волонтерських і міжнародних організацій цілеспрямовано займались пошуком і придбанням для рятувальників важкої великогабаритної техніки.

Зазначимо, що вже сьогодні до Туреччини може прибути група українських рятувальників. 100 спеціалістів відправили для надання допомоги у подоланні наслідків землетрусу. За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, рятувальники мають прибути 7 лютого.

Указ стосовно надання гуманітарної допомоги Туреччині підписав президент Володимир Зеленський. Для його виконання Державна служба з надзвичайних ситуацій направить до Туреччини до 100 рятувальників.

“Наші рятувальники, за оптимістичним сценарієм, можуть прибути навіть сьогодні. Але я деталей не буду розказувати, поки ці групи не покинули територію України”, – зазначив посол.