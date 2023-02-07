Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Відтак надану техніку буде задіяно для перевезення вантажів, зокрема гуманітарної допомоги та рятувального обладнання на великі відстані, забезпечення потреб пожежогасіння водою на великих і затяжних пожежах.
Допомогу придбано за сприяння франко-української асоціації Лазурного берега, спілки жінок-пожежниць Сан-Франциско при пожежному департаменті Сан-Франциско, німецько-українській та польсько-німецькій промислово-торговельним палатам, благодійній організації “Благодійний фонд “Спільна справа Харків”, громадській організації “Міжнародна дружня допомога”, а також пожежній команді міста Бад-Бентхайм.
У відомстві зазначили, що кожна з цих організацій внесла свій посильний вклад у спільну добру справу.
А також розповіли, що протягом 6 місяців за сприяння керівництва Харківської області та почесної консулки Федеративної Республіки Німеччини у Харкові Тетяни Гавриш ряд волонтерських і міжнародних організацій цілеспрямовано займались пошуком і придбанням для рятувальників важкої великогабаритної техніки.
Зазначимо, що вже сьогодні до Туреччини може прибути група українських рятувальників. 100 спеціалістів відправили для надання допомоги у подоланні наслідків землетрусу. За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, рятувальники мають прибути 7 лютого.
Указ стосовно надання гуманітарної допомоги Туреччині підписав президент Володимир Зеленський. Для його виконання Державна служба з надзвичайних ситуацій направить до Туреччини до 100 рятувальників.
“Наші рятувальники, за оптимістичним сценарієм, можуть прибути навіть сьогодні. Але я деталей не буду розказувати, поки ці групи не покинули територію України”, – зазначив посол.
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