Сьогодні вранці, 14 січня, росіяни знову здійснили масований ракетний обстріл Києва, влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах столиці.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Сьогодні,14 січня, ворог здійснив чергову ракетну атаку на Київ. Зафіксовані влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах, де були залучені рятувальники. За інформацією ДСНС, рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ранкової атаки.

Відтак, у Голосіївському районі за однією адресою, внаслідок падіння уламка ракети на територію одного із підприємств, виникла пожежа в складській металевій будівлі на площі 20 кв. м та пошкоджено віконні блоки в поруч розташованому 2-поверховому корпусі. До ліквідації наслідків залучалося 15 осіб та 4 одиниці техніки.

Водночас у Дніпровському районі внаслідок падіння уламка ракети на відкритій території біля будівлі одного із підприємств району, пошкоджено стіну на площі орієнтовній 25 кв. м, вибито вікна та пошкоджені комунікації. Пожежі на місці не було, до ліквідації наслідків було залучено 9 осіб та 2 одиниці техніки.

За даними ДСНС, інформації щодо жертв та постраждалих внаслідок ранкового ракетного обстрілу Києва немає.

Зазначимо, що сьогодні вранці, 14 січня, у Києві пролунала низка вибухів, згодом оголосили повітряну тривогу. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури.

Сьогодні вранці у столиці було чутно вибухи. Згодом о 9:35 у Києві оголосили повітряну тривогу. “Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються. Залишайтеся в укриттях!”, – написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.