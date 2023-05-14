Про це повідомив глава Тернопільської обладміністрації Володимир Труш. 

Російські військові у ніч проти 14 травня двічі атакували Україну з повітря. Ціллю виявилась Тернопільська область.

Фото: ДСНС України

У ДСНС заявили, що ворог завдав удару близько 22:35. Уламки ракети влучили в складські приміщення, що спровокувало пожежу.

Підрозділи ДСНС України у Тернопільській області ліквідували пожежу. Утім двоє людей зазнали поранень.

Фото: ДСНС України

Вдруге росіяни атакували Тернопіль близько 05:00. Внаслідок цього було пошкоджено цивільні будівлі та автомобілі, ймовірно, через уламки ракети.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України