Про це повідомив глава Тернопільської обладміністрації Володимир Труш.
Російські військові у ніч проти 14 травня двічі атакували Україну з повітря. Ціллю виявилась Тернопільська область.
У ДСНС заявили, що ворог завдав удару близько 22:35. Уламки ракети влучили в складські приміщення, що спровокувало пожежу.
Підрозділи ДСНС України у Тернопільській області ліквідували пожежу. Утім двоє людей зазнали поранень.
Вдруге росіяни атакували Тернопіль близько 05:00. Внаслідок цього було пошкоджено цивільні будівлі та автомобілі, ймовірно, через уламки ракети.
- Внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 14 травня в Тернополі постраждали двоє осіб. На місці виникла пожежа.
- Учасники “Євробачення” від України, гурт TVORCHI, привернули увагу до вибухів у Тернополі – їхньому рідному місту.