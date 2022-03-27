Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Займання на нафтобазі виникла близько 16:30 минулого дня. Вона сталася внаслідок ворожих обстрілів. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь о 05:02. Повністю загасили пожежу лише о 06:49.
На світлинах видно, що пожежа була величезних масштабів. Вона супроводжувалася сильними задимленнями. Додамо, що минулого дня російські солдати завдали ракетних ударів по Львову.
Рятувальники показали наслідки ракетних атак РФ на нафтобазу у Львові. Фото // 9 фото
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