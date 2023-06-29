Джерело: ДСНС

Рятувальники, посилаючись на синоптичний прогноз Укргідрометцентру попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки.

У період з 30 червня по 2 липня він спостерігатиметься у таких областях як:

  • Житомирська
  • Черкаська
  • Херсонська
  • Запорізька

У період 1 та 2 липня рівень високий рівень пожежної небезпеки очікується також у таких областях:

  • Миколаївська
  • Тернопільська
  • Вінницька

У ДСНС наголосили, що відвідування лісових масивів у цей період заборонено.

“Дотримуйтеся правил пожежної безпеки! Бережіть себе та довкілля!”, – резюмували рятувальники.