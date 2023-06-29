Джерело: ДСНС
Рятувальники, посилаючись на синоптичний прогноз Укргідрометцентру попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки.
У період з 30 червня по 2 липня він спостерігатиметься у таких областях як:
- Житомирська
- Черкаська
- Херсонська
- Запорізька
У період 1 та 2 липня рівень високий рівень пожежної небезпеки очікується також у таких областях:
- Миколаївська
- Тернопільська
- Вінницька
У ДСНС наголосили, що відвідування лісових масивів у цей період заборонено.
“Дотримуйтеся правил пожежної безпеки! Бережіть себе та довкілля!”, – резюмували рятувальники.
- За інформацією синоптиків, цьогоріч у липні середня місячна температура повітря в Україні буде вищою за норму на 1-2 градуси.