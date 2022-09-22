Через снігопади у високогір'ї Карпат зафіксовано значне погіршення погодіних умов. Людей закликають утриматись від походів у високогір'я.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

За повідомлення рятувальників, у високогір’ї спостерігається значне погіршення погодних умов.

Мовиться зокрема про обмежену видимість, а снігові перемети місцями досягають 80 см.

“Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах! Утримайтеся від виходів у високогір’я найближчими днями”, – закликали рятувальники.