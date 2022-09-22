Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.
За повідомлення рятувальників, у високогір’ї спостерігається значне погіршення погодних умов.
Мовиться зокрема про обмежену видимість, а снігові перемети місцями досягають 80 см.
“Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах! Утримайтеся від виходів у високогір’я найближчими днями”, – закликали рятувальники.
- За прогнозами синоптиків у четвер, 22 вересня, у західних, північних та частково центральних регіонах очікуються дощі. На решті території – сонячно й без опадів.