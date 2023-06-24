Станом на ранок 24 червня на Херсонщині залишаються підтопленими 20 населених пунктів. У Миколаївській підтопленими залишаються близько 1000 га сільськогосподарських земель.

Джерело: ДСНС

За даними фахівців, на Херсонщині спостерігається поступове зниження рівня води та перевищує норму на 2 см (з початку доби рівень знизився на 8 см). Підтопленими залишаються 3 населені пункти (39 будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Всього по Херсонській області евакуйовано 2 тис. 783 особи (у т.ч. 309 дітей та 80 маломобільних осіб) та 284 тварини. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів

На Миколаївщині станом на ранок 24 червня залишаються підтопленими 746,6 га сільськогосподарських угідь та 191,9 га необроблених сільськогосподарських земель на територіях 3-х територіальних громад Баштанського району в зоні річки Інгулець.

Минулої доби підрозділами ДСНС відкачано 25 м. куб. води з 1 домогосподарства, підвезено 20 м. куб. питної води. Всього з початку робіт відкачано 3 тис. 140 м. куб. води з 186 домогосподарства та підвезено 100 м. куб. питної води.